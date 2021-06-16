В «Ласпи» и «Горный» можно поехать со скидкой

Но на продажу выставили только 10-15% и их уже не осталось

В Севастополе в программе кэшбэк 50% участвуют только два лагеря «Ласпи» и «Горный», в августе к программе присоединится еще частный лагерь «Алькадар».

Правда, путевок в свободной продаже уже не осталось. Так как для продажи было выделено лишь 10-15% путевок, остальные были выкуплены городом для льготных категорий детей, а также для одаренных детей, — рассказал сегодня вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев.

При этом самые одаренные севастопольские дети смогут поехать в Артек. На каждую смену Севастополю там выделена квот от 5 до 10 путевок.

Вице-губернатор уточнил, что севастопольские родители могут покупать путевки в пионерлагеря в Крыму и по всей стране с кэшбэком в 50%, программа действует с 25 мая по 31 августа. Деньги возвращаются автоматически в течение пяти дней. Если вы купили путевку до 25 мая, все равно можете обратиться за возвратом средств.

Напомним, «Севкор» выяснил, что отправить ребенка в частный детский лагерь в Крыму со всеми дополнительными расходами обойдется в среднем в 70 тысяч рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: asf.ural.ru