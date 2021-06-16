Бывший замдиректора ДИЗО Севастополя отсидит семь с половиной лет в колонии

Намеревался получить миллион рублей, а задержан на получении 500 тысяч

Вступил в силу приговор суда в отношении бывшего сотрудника департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя. Он получил срок за покушение на получение взятки в крупном размере.

Судом установлено, что в 2018 году бывший заместитель директора департамента—начальник управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя намеревался получить крупную взятку за согласование границ земельного участка в интересах председателя правления одного из ТСН города.

«В качестве взятки через посредника ему были переданы денежные средства в сумме 500 тыс. рублей. Однако, получить он их не смог, поскольку преступные действия были прекращены сотрудниками правоохранительных органов, а деньги изъяты в ходе проведения следственных действий», – сообщает пресс-служба городского суда.

Гагаринский райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев

с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 5 лет.

Севастопольский городской суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Напомним, в Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Сергея Прямкова, который также является заместителем директора департамента Зайнулина. Тогда сообщалось, что 21 сентября в одном из кафе посредник получил от председателя товарищества один млн рублей, из которых 500 тыс намеревался передать чиновнику, а остальные присвоить себе. Однако посредник был лишен возможности передать деньги чиновнику, так как о «сделке» узнали сотрудники полиции.

Ольга Сурикова

Фото следственного управления Следственного комитета РФ по г. Севастополю