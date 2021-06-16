Город Криминал

В Севастополе осудили грабителя магазина

16-06-2021
Комментариев нет
Хозяин магазина не смог его догнать
 
В Севастополе осужден местный житель, ограбивший магазин «Коробейник» в Нахимовском районе, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
 

«В это время продавец магазина, увидела злоумышленника и потребовала вернуть похищенное, однако он не сделал этого и скрылся с места совершения преступления», – говорится в подробностях дела.

Суд, с учетом личности подсудимого, а также обстоятельств дела, назначил последнему наказание за грабеж в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, ранее севастопольские полицейские задержали подозреваемого в ограблении ломбарда.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.