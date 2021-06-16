В Севастополе осудили грабителя магазина

«В это время продавец магазина, увидела злоумышленника и потребовала вернуть похищенное, однако он не сделал этого и скрылся с места совершения преступления», – говорится в подробностях дела.

Суд, с учетом личности подсудимого, а также обстоятельств дела, назначил последнему наказание за грабеж в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, ранее севастопольские полицейские задержали подозреваемого в ограблении ломбарда.

Ольга Сурикова