МЧС предупредило о сильном ливне и грозе в Севастополе

Ожидают подтопления и перебои в работе общественного транспорта

Сегодня утром МЧС предупредило, что в городе во второй половине дня ожидаются очень сильный дождь, гроза! Количество осадков достигнет значения 30 мм и более за 12 часов или менее. Дождливая погода сохранится ночью, а также утром 1 июня!

Севастопольские спасатели призвали жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и порекомендовали воздержаться от пребывания на улице.

«При грозе запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, плавать в море, при сильном ветре и волнах находиться на причалах, на крутых берегах у воды», – говорится в сообщении управления МЧС города.

Кроме того, сразу предупредили, что могут возникнуть подтопления низменных территорий, мест с нарушенным стоком воды, подвалов, цокольных этажей. Могут возникнуть перебои в работе транспорта.