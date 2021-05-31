Все лето севастопольцы и гости города будут фестивалить

Развлечения на любой вкус

Департамент культуры Севастополя подготовил для горожан насыщенную летнюю программу, полную фестивалей, театральных перфомансев и арт-площадок практически во всех районах города.

Программу представила глава департамента Ирина Романец.

«Летний период для Севастополя является одним из самых насыщенных не только в плане туристической привлекательности, но и ассоциируется с большим количеством любимых для жителей и гостей города и ставших традиционными праздников», — отметила она.

Открывается летний сезон в городе ставшим традиционным Всероссийским фестивалем театрального искусства для детей «Сказочное королевство», 2 и 4 июня в Севастопольском центре культуры и искусства состоится V Севастопольский оперный фестиваль имени Л.В. Собинова.

Продолжится июнь традиционным празднованием Дня России и Дня города. В 2021 году праздничные мероприятия продлятся с 12 по 14 июня. Главный девиз праздника «Севастополь, я люблю тебя!».

В рамках мероприятий состоятся IV Международный фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже — 2021», яркое пиротехническое и лазерное шоу над акваторией Севастопольской бухты в рамках Международного Фестиваля фейерверков «Ростех», праздничный концерт с участием Заслуженной артистки РФ Пелагеи. Завершится мероприятие праздничным фейерверком над площадью Нахимова.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

С 27 июня по 4 июля пройдет XV Международный конкурс-фестиваль народной музыки и танца «Самородки-2021». За годы проведения конкурса-фестиваля в нем принимали участие творческие коллективы и солисты из России, Украины, Белоруссии, Черногории, Китая, Новой Зеландии, Швейцарии, Бразилии, Австралии, Израиля.

Еще одним знаковым событием для города является проведение Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», который традиционно пройдет в августе. Впечатляющие исторические ландшафты Херсонеса служат яркими декорациями для легендарных балетных постановок и исполнения оперных партий с участием знаменитых артистов.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя