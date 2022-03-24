Снаряд, запущенный с Украины, повредил дом в Белгородской области

Ночью продолжали взрываться снаряды

В Белгородскую область прилетел снаряд, запущенный с Украины, есть пострадавшие. В двух селах введен режим ЧС, началась эвакуация населения. Об этом сообщил 23 марта в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», — написал Гладков.

Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Источники ТАСС в экстренных службах уточнили, что в Журавлевке в жилом доме обрушилась стена, там проживало две семьи. Данных о пострадавших нет.

Глава Белгородского района на своей странице в ВКонтакте сообщил об эвакуации жителей сел Журавлевка и Нехотеевка.

«На данный момент мы вывозим жителей этих двух сел в безопасное место — в город Белгород», — написал Перцев.

Мэр Белгорода Антон Иванов проинформировал о том, что в городе разместят около 120 человек, эвакуированных из сел.

При этом Вячеслав Гладков рассказал, что дал поручение свою заместителю Владимиру Базарову восстановить поврежденный дом в максимально короткие сроки. Позднее он добавил информацию о пострадавших: «Трое мирных жителей получили ранение. Один человек получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице».

«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже», — написал он в своем Telegram утром 24 марта.

Ольга Сурикова

Фото: Вячеслав Гладков