Севастополь и Крым этой ночью был атакован более 10 беспилотниками

Ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил подробности:

«1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС.

Второй беспилотник был сбит над морем в рне м. Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.

Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников.

Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки».

Ночью жители Гагаринского района сообщали о громких звуках. Люди писали, что проснулись от громких звуков в Казачьей бухте, на Фиоленте, в Стрелецкой Бухте и на Античном.

Ольга Сурикова