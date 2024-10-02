В Крыму живет еще один «Айвазовский»

А вы знали, что в Нижнегорском районе в селе Желябовка есть Художественная галлерея и мастерская крымского художника Романа Деркачева?

Его по праву можно назвать вторым Айвазовским, ведь как и известный маринист, Роман Деркачев пишет море и делает это не с натуры, а с помощью воображения.

И оно получается у него, как живое. Именно такие эмоции испытывают все, кто побывал в его галлерее.

«Рекомендуем посетить картинную галерею морского пейзажиста Романа Деркачева, которая находится в селе Желябовка Нижнегорского района,на берегу реки Биюк-Карасу. Такого моря на картинах я не видела больше ни у кого. Оно живое! Сначала кажется, что это большие фотографии напечатанные на холсте, но нет — это настоящие картины, написанные красками», — поделилась в комментариях одна из посетительниц выставки.

Художник написал около сорока работ. На одну картину у него уходит почти две недели.

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Кристина Ветер