Севастопольцам сказали, когда завершится купальный сезон

Хорошая новость для жителей Севастополя и Крыма – купальный сезон в этом году по предварительным прогнозам местные жители будут закрывать не раньше середины октября.
Конечно, это не касается тех, кто предпочитает холодную воду и может купаться хоть круглый год.
Так вот, вплоть до 16 октября в Севастополе ожидается +22…+21 градус.
С 17 октября температура воздуха начнет плавно снижаться на один градус и к 23 октября достигнет +17 градусов.
Сейчас температура воды в море составляет +22-23 градуса. К этому времени море быстро не останет и даже при +20-19-ти градусах плавать комфортно.
Вот выходить из воды будет немного прохладно, поэтому стоит брать с собой как минимум два полотенца.
В любом случае, купаться в море в октябре – это здорово и насладиться с комфортом этим процессом севастопольцы смогут на протяжении двух недель точно.
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Кристина Ветер