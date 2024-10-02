Севастопольцам сказали, когда завершится купальный сезон

Хорошая новость для жителей Севастополя и Крыма – купальный сезон в этом году по предварительным прогнозам местные жители будут закрывать не раньше середины октября.

Конечно, это не касается тех, кто предпочитает холодную воду и может купаться хоть круглый год.

Так вот, вплоть до 16 октября в Севастополе ожидается +22…+21 градус.

С 17 октября температура воздуха начнет плавно снижаться на один градус и к 23 октября достигнет +17 градусов.

Сейчас температура воды в море составляет +22-23 градуса. К этому времени море быстро не останет и даже при +20-19-ти градусах плавать комфортно.

Вот выходить из воды будет немного прохладно, поэтому стоит брать с собой как минимум два полотенца.

В любом случае, купаться в море в октябре – это здорово и насладиться с комфортом этим процессом севастопольцы смогут на протяжении двух недель точно.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер