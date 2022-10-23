Развожаев призвал жителей выходить на субботники и расчищать подвалы под укрытия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей выйти на субботники, чтобы привести в порядок укрытия.

Он подчеркнул, что у управляющих компаний и в бюджете города нет средств, чтобы сделать из подвалов комфортные помещения с ремонтом. Сейчас, по его словам, стоит задача очистить подвалы от хлама, (провести дератизацию, там где она требуется), сделать в подвалах лавки (или жители могут принести ненужные старые стулья), поставить запас воды, чтобы можно было провести при необходимости несколько часов.

Но далеко еще не каждый подвал просто очистили от мусора. «Для понимания: в городе больше 3600 многоквартирных домов. Представьте, какое количество персонала и времени нужно чтобы разгрести все подвалы», — отметил Развожаев.

В связи с этим он призвал жителей помочь УК в наведении порядка в подвалах, которые могут служить укрытиями, чтобы как можно быстрее этот процесс был закончен.

«Буду и дальше контролировать работу по приведению укрытий в порядок: все подвалы должны быть очищены от хлама, в подвалах должны быть лавки или стулья и запас питьевой воды. Сейчас работа еще не закончена», — написал в своем Telegram-канале губернатор.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал в августе поручение готовить укрытия и бомбоубежища, а также разместить на них соответствующие таблички.

Ольга Сурикова