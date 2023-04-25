На проспекте Победы незрячая женщина упала в открытый люк перед магазином

Происшествия
25-04-2023
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В Севастополе прокуратура Нахимовского района проводит проверку по факту падения незрячей женщины в яму перед продуктовым торговым павильоном. Обращение от нее в ведомство поступило в марте 2023 года. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия.

Инцидент произошел в декабре 2022 года.

«Женщина, являющаяся инвалидом по зрению, получила перелом ноги в результате падения у входа в продуктовый магазин на проспекте Победы в г. Севастополе. Пострадавшая упала в необорудованную ливневую канализацию, которая не находится на балансе города, меры по ее ограждению не приняты», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Также отмечается, что по результатам проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации торгового объекта, прилегающих пешеходной и автомобильной дорог, обеспечению уполномоченными органами безопасной городской среды.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сама пострадавшая рассказала, что после падения больше не может работать. Позади у нее три операции, а через месяц еще одна. Три месяца она провела в инвалидном кресле.

Сейчас ходит самостоятельно, но с трудом, превозмогая боль. Ее работа массажистом тоже оказалась под угрозой, так как стоять целыми днями она уже не может.

Ольга Сурикова

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