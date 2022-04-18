В Крыму займутся переподготовкой учителей из Украины, ЛНР и ДНР под российские стандарты

Из числа «освобожденных» территорий

В Республике Крым будет организована переподготовка педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины для работы по российским программам и стандартам. Об этом во время заседания совета руководителей общеобразовательных организаций при Совмине сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что предположительно летом будут организованы для педагогов курсы переподготовки.

«Мы сейчас определимся в каком формате на лето к нам приедут коллеги-педагоги из Херсонской, Запорожской области Украины и Донецкой, Луганской народных республик, из Харьковской области, которые сегодня обучают ребят, с тем, чтобы мы оказали содействие в части перехода на российские стандарты. Мы сейчас программу саму эту формируем», – рассказал глава Крыма.

Также было сообщено, что ведется работа по организации учебы и получения аттестатов для беженцев из Украины и республик Донбасса в Крыма, а также их дальнейшее поступление в учебные заведения республики.

Напомним, ранее обсуждался вопрос упрощенная процедуры трудоустройства в медучреждения Крыма врачей из числа вынужденных переселенцев из Украины.

Ольга Сурикова