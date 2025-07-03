В Крыму зафиксированы случаи малярии и дирофиляриоза

В Республике Крым выявлен первый в этом году случай дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передаётся через укусы комаров. Об этом сообщили в региональном Центре гигиены и эпидемиологии.

Дирофиляриоз вызывают черви рода Dirofilaria. Чаще всего болезнь встречается у животных, но в редких случаях может поражать и человека. Личинки паразита развиваются под кожей, а также могут проникать в область глаз, вызывая воспаления и отёки.

Как отмечают специалисты, природные условия Крыма способствуют размножению насекомых — переносчиков опасных инфекций. Кроме дирофиляриоза, комары могут переносить возбудителей малярии, лихорадки Западного Нила, Денге и Зика. Жителей региона просят использовать репелленты, устанавливать антимоскитные сетки и не допускать скопления воды — основного места размножения комаров.

Напомним, в Севастополе уже 180 человек обратились с жалобами на укусы клещей.

Дмитрий Островский

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