На лестнице у храма Петра и Павла начали укладывать ступени

В сквере Петра и Павла продолжаются работы по ремонту гранитной лестницы. На первом этапе специалисты компании «Авес-Строй» сняли блоки ступеней, проверили каждый элемент и подготовили основание. Большинство оригинальных ступеней после очистки и инвентаризации устанавливаются на свои места.

При разборке выяснилось, что в прошлые годы уровень лестниц и площадок меняли, из-за чего параметры укладки пришлось корректировать, чтобы точнее восстановить историческую планировку. Недостающие участки планируют заполнить новыми элементами, точно подобранными по цвету и фактуре.

Особое внимание уделяется сохранению исторического облика лестницы, чтобы она сохранила роль важного городского объекта.

Напомним, что еще весной жители центральной горки жаловались на затянувшийся ремонт: рабочие вскрыли лестницу у храма Петра и Павла, закрыли проход и исчезли, из-за чего люди начали прокладывать тропинки в обход.

Согласно информационному щиту, работы ведет компания «Авес-Строй», ранее занимавшаяся ремонтом площади Восставших, который вызвал вопросы у горожан. Несмотря на простои, время на завершение еще есть: по контракту на 7,5 млн рублей ремонт должен быть завершен до 1 сентября 2025 года.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский

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