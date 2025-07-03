В Севастополе похоронное бюро оштрафовали на полмиллиона рублей за взятки

В Севастополе похоронному агентству назначен штраф в размере 500 тыс. рублей за взятки в его интересах.

Как сообщает прокуратура города, в период с сентября 2023 по май 2024 гг. руководитель похоронного агентства, действуя в интересах юрлица, передал должностному лицу медучреждения взятки на общую сумму 90 тыс. руб.

Деньги он платил за ускоренную выдачу 11 тел умерших и ритуальные услуги.

Прокурор района возбудил в отношении похоронного агентства, в интересах которого действовал взяткодатель, дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района г. Севастополя оштрафовал виновное юридическое лицо на 500 тыс. рублей.

Ранее директор фирмы по этому дело уже был привлечен к уголовной ответственности. По приговору суда он должен выплатить штраф – 170 тыс. руб.

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Ольга Сурикова