Фракция ЛДПР в заксобрании делает большую работу по поддержке участников СВО, а также социально значимому законотворчеству

В прямом эфире на сайте нашего издания были вице-спикер заксобрания Севастополя, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев, депутаты из фракции ЛДПР Артем Гордиенко и Андрей Куринов.

В ходе беседы гости отвечали на вопросы, которые наши читатели присылали в социальных сетях.

Удалось поговорить и о помощи участникам СВО, законопроектах, которые сейчас разрабатывают депутаты, а также о спорте в Севастополе.

Начали беседу, конечно же, с обсуждения помощи участникам СВО. Оказалось, что партия в этой сфере занимается как законотворческой работой, так и передает на фронт гуманитарную помощь.

«Сразу после начала СВО мы вместе с нашими коллегами по заксобранию и правительством Севастополя во главе с губернатором Михаилом Развожаевым приступили к разработке регионального законопроекта о мерах поддержке участников СВО и членов их семей, — рассказал Илья Журавлев. — В итоге наш региональный закон получился одним из самых полных в стране, сегодня многие регионы берут на вооружение наш опыт и внедряют его у себя. В частности, наш субъектовый закон предполагает компенсацию оплаты ЖКХ в размере 50%».

Также участники СВО и члены их семей по региональном закону получили льготы на прием детей в детские сады в первоочередном порядке и освобождение от уплаты за их посещение, обеспечение детей бесплатно горячим питанием во всех школах и детсадах города, предоставление путевок в детские лагеря, предоставление земельных участков, получение бесплатной юридической помощи, содействие в трудоустройстве, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное нахождение в группах продленного дня в школах, бесплатное соцобслуживания на дому, для тех, кто в этом нуждается и 1 млн единовременная выплата семьям погибших.

Вице-спикер подчеркнул, что на этом работа депутатского корпуса в части поддержки участников СВО и членов их семей не ограничивается. Парламентарии намерены и дальше расширять список мер поддержки и внедрять новые.

Непосредственно при поддержке Ильи Журавлева был организован «Центр Помощи Участникам Боевых Действий и Специальных Операций Автономной Некоммерческой организации «Гарнизон», занимающийся пошивом разгрузок для наших военных.

«Все началось с того, что я вместе с друзьями поехал на фронт, привез оборудование, амуницию, продукты для наших бойцов. Сами бойцы рассказали, что им не хватает определенных видов амуниции и тогда возникла идея организовать цех по пошиву разгрузок, которых так остро не хватает на передовой», — рассказал депутат ЛДПР Андрей Куринов.

При этом АНО «Гарнизон» помимо производства, передает бойцам на передовую экипировку, броню, снаряжение. Сейчас в связи с обострением ситуации на фронте, в частности, на Запорожском направлении, возросла необходимость в поставке медикаментов. Поэтому сейчас АНО «Гарнизон» делает важный акцент именно на поставку медикаментов. Очередную партию отвезли под Работино совсем недавно и планируют и дальше помогать ребятам. Нужны в первую очередь индивидуальные аптечки, перевязочные материалы, кровоостанавливающие препараты.

Работу севастопольских партийцев на этом направлении высоко оценил лично лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«На самом деле для нас самих стало приятной неожиданностью с каким энтузиазмом люди откликнулись на наш призыв помогать бойцам. При том помогают кто, чем может, очень активны жители сельской зоны. Здесь и передают овощи и фрукты, делают консервацию, домашнюю тушенку, плетут маскировочные сети, делают домашнее сало, пекут печенье и сладости», — рассказал депутат ЛДПР Артем Гордиенко.

Именно он курирует эту работу на базе общественной приемной партии.

Особенно активны партийцы в селе Хмельницком. Здесь усилиями активисток создано целое производство продуктов и вещей, необходимых для бойцов на передовой.

Есть партиец Юрий Дубков, который не так давно передал для полевой кухни 200 кг овощей.

Другая активистка Людмила Харченко, чтобы порадовать бойцов, изобрела особый рецепт розового варенья и варит его для них.

Активистки вяжут носки и другие теплые вещи, вообще, конечно, в такие тяжелые минуты, мы убеждаемся, насколько добры, отзывчивы и бескорыстны русские люди.

Второй большой блок вопросов, который прислали нам наши читатели касался законотворческой работы фракции.

«В первую очередь, фракция ЛДПР в заксобрании делает акцента на социально значимые законопроекты. Как уже говорилось раньше, мы были соавторами закона о мерах поддержки участников СВО и членов их семей.

В настоящий момент мы работаем над законопроектом, который освободит от уплаты НДФЛ в размере 13% стоимости при продаже жилья, частично купленного на средства маткапитала, даже если такое жилье куплено менее чем три года назад», — отметил вице-спикер.

Сейчас разрабатывается законопроект, предлагающий ввести поощрение для семейных пар, проживших в браке 50 лет и больше.

Для них будет учрежден почетный знак «Семейная доблесть», а также единовременная выплата в размере 30 000 рублей.

В ноябре-декабре текущего заксобранию предстоит рассмотреть проект бюджета города на 2024 год плановый период 2025 и 2026 годов.

Традиционно фракция ЛДПР будет выступать за сохранение всех социально значимых статей расходов бюджета.

Главный акцент, в предстоящем проекте бюджета, мы будет делать на гарантии выполнения основных социальных обязательств в сфере здравоохранения, образования, жилищной политики, поддержки отдельных категорий граждан.

«Также наша фракция принимала участие в разработке закона, предоставляющего налоговые льготы предприятиям туристической отрасли, которая терпит значительные убытки в связи с закрытием Симферопольского аэропорта и атаками ВСУ на Крымский мост. Законом предусмотрена ставка для объекта налогообложения «доходы» в размере 1 %, для объекта налогообложения «доходы за вычетом расходов» — 5 %», — добавил Андрей Куринов.

Артем Гордиенко добавил про важный законопроект в сфере спорта: «С целью упорядочения присвоения премий города Севастополя предлагается разграничить премии в области физической культуры, спорта и туризма. Нами предлагается обособить премию в сфере туризма, так как эти направления не тождественны и некорректно сравнивать достижения в этих сферах в рамках одной премии. В настоящее время, данный вопрос, прорабатывается на уровне правительства Севастополя».

Много вопросов и про развитие спорта в Севастополе пришло от наших читателей. И это не случайно, ведь Илья Журавлев возглавляет Севастопольскую федерацию регби. И в последние годы этот спорт становится по-настоящему массовым в Севастополе.

«Еще недавно регби в Севастополе был малоизвестном видом спорта. В 2019 году мы зарегистрировали федерацию, а уже сегодня в регби играет порядка 3 тысяч спортсменов. В этом же году мы открыли секцию «Регби» на базе детско-юношеском клубе «Лидер»», — рассказал вице-спикер.

По его словам, развивается и еще два успешных проекта: Школьная регбийная лига и Студенческая регбийная лига. Эти проекты развивают как массовый спорт, так и позволяют взращивать будущих чемпионов с начальной школы. На сегодня в проекте «Регбийная школьная лига» состоят 23 севастопольские школы, это более тысячи ребят, играющих в регби. Парламентарий подчеркнул, что занятия регби на базе школ города абсолютно бесплатные.

Дарья Тимофеева

Фото: личный архив Ильи Журавлева