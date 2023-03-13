Зеленский поручил подумать о переименовании России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос переименования России в Московию.

Поручение возникло из-за петиции на сайте президента Украины, которая собрала 25 тысяч подписей. В ней предлагается переименовать Россию в Московию, а Российскую Федерацию в Московскую Федерацию.

В обосновании этого говорится, что Московия — историческое название страны, которое употреблялось до XIX века.

В поручении премьеру Денису Шмыгалю Зеленский указал, что «поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

Напомним, на ряде каналов Севастополя, Крыма, Краснодарской и Белгородской области на пару минут началась трансляция выступления украинского президента Владимира Зеленского.