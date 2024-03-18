В Крыму задержали россиянку, готовившую теракт на железной дороге

Женщина, подозреваемая в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб, задержана в Симферополе, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

24-летняя девушка по заданию украинских спецслужб готовила теракт путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» для нарушения военных перевозок.

У задержанной изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Ей грозит пожизненное лишение свободы.

В управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемую на два месяца.

Ольга Сурикова