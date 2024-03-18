Неожиданное поздравление Натальи Поклонской с 10-летием присоединения полуострова к РФ

Наталья Поклонская поздравила крымчан с 10-летием присоединения полуострова к РФ в эфире телеканала «НАРА ТВ» администрации Наро-Фоминского муниципального округа.

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У нее сегодня как раз День Рожедния — она родилась 18 марта — ровно в тот же день, когда Крым официально вошел в состав РФ.

Сейчас Наталья Поклонская — советник генерального прокурора РФ.

Напомним, в 2022 году Наталья Поклонская прекратила публичную деятельность. В июне президент подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности заместителя руководителя Россотрудничества.

Также она написала, что после этого прекращает ведение социальных страниц и какую-либо публичную деятельность.

После этого она была назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова.

Ольга Сурикова