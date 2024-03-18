Неожиданное поздравление Натальи Поклонской с 10-летием присоединения полуострова к РФ

Наталья Поклонская поздравила крымчан с 10-летием присоединения полуострова к РФ в эфире телеканала «НАРА ТВ» администрации Наро-Фоминского муниципального округа.
У нее сегодня как раз День Рожедния — она родилась 18 марта — ровно в тот же день, когда Крым официально вошел в состав РФ.
Сейчас Наталья Поклонская — советник генерального прокурора РФ.
Напомним, в 2022 году Наталья Поклонская прекратила публичную деятельность. В июне президент подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности заместителя руководителя Россотрудничества.
Также она написала, что после этого прекращает ведение социальных страниц и какую-либо публичную деятельность.
После этого она была назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова.
Ольга Сурикова