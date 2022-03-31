В Крыму задержали рецидивиста с гранатой в рюкзаке

Выясняют, как она к нему попала

В Симферопольском районе сотрудниками ФСБ задержан ранее судимый мужчина, разыскиваемый за преступление совершенное в 2018 году. При себе у него оказалась граната.

В задержании участвовали также оперативники угрозыска и Центра по противодействию экстремизму. Обнаружить рецидивиста удалось в с. Перевальное.

Экспертиза подтвердила, что граната является пригодной для использования.

На него заведено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

«Следствию предстоит выяснить все обстоятельства нахождения у мужчины взрывоопасного предмета. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до восьми лет», — сообщили в пресс-службе полиции Крыма.

Напомним, в Севастополе мужчина сам принес в райотдел сумку с оружием и боеприпасами.

Ольга Сурикова