На трассе Ялта-Севастополь произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза

Пострадали оба водителя

На автодороге Ялта-Севастополь, районе поселка Кацивели, произошло столкновение двух грузовых автомобилей, водитель одного из них был смертельно травмирован. ДТП произошло сегодня, 31 марта, в 9:20.

«Водитель грузового автомобиля «Mercedes» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мусоровозом «Камаз», — сообщили в пресс-службе УМВД Крыма.

В результате аварии погиб водитель автомобиля «Mercedes», второй водитель получил травмы различной степени тяжести, доставлен в больницу.

На месте аварии работал наряд ГИБДД. Выясняются причину случившегося.

Напомним, ночью этого же дня произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в котором пострадал ребенок.

Ольга Сурикова