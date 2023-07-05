В Крыму задержали подрывника газопровода

В Крыму задержали мужчину, который пытался подорвать газопровод в Кореизе. Об этом сообщает ТГ-канал «База».

Взрыв на газопроводе произошёл ночью 23 июня, после чего пожарным пришлось оперативно тушить пожар. Тем не менее, пострадавших и разрушений не было.

Как сообщают авторы канала, к 4 июля сотрудники ФСБ вышли на подозреваемого.

Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов, получивший российское гражданство и зарегистрированный в Ялте. Ержов признался в подрыве газопровода, на него возбудили дело по статье об умышленном уничтожении имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Керчи задержан гражданин Украины, готовивший диверсию на объекте энергосистемы полуострова.