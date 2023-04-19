Видео задержания украинского агента, готовившего диверсию в Крыму

В Керчи задержан гражданин Украины, готовивший диверсию на объекте энергосистемы полуострова, сообщает пресс-служба УФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Керчи Республики Крым предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова», — говорится в сообщении.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В ФСБ заявили, что задержан «причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения». По адресу его проживания изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи, «содержащие переписку с представителем спецслужб Украины, координировавшим его преступную деятельность».

Против задержанного возбуждены уголовные дела за подготовку к диверсии и незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Санкции статей предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненно.

По решению суда мужчина арестован, уточнили в ФСБ.

Ольга Сурикова