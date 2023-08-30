Ученики школы-интерната №1 поблагодарили севастопольских партийцев за помощь

Представители Севастопольского отделения ЛДПР выполнили просьбу детей в школе-интернате №1 и помогли им с приобретением ткани для галстуков для летнего лагеря

Депутаты фракции ЛДПР в Заксобрании Севастополя с вице-спикером Ильей Журавлевым и активом Севастопольского отделения ЛДПР взяли шефство над школой-интернатом №1, регулярно навещая детей и помогая им от лица партии канцелярскими товарами.

Весной дети обратились с просьбой помочь им с приобретением ткани, которую они будут использовать для пошива галстуков, необходимых им для летнего лагеря. Конечно, партийцы не могли пройти мимо такой просьбы.

А на днях ребята поделились фотографиями с лагеря – все участники в красивых галстуках, за что учащиеся и руководство школы-интернат №1 благодарны ЛДПР.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР