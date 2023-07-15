В Севастополе охранник детского сада дискредитирует российскую армию

Юрий Волошин, работающий охранником в севастопольском детском саду №36 регулярно на своей странице в социальных сетях, выкладывает материалы, дискредитирующие российскую армию. Об этом пишет телеграм-канал Севастополь. Смерш.

«Неуважаемый Юрий Сергеевич Волошин, вы занимаетесь публичной дискредитацией Верховного Главнокомандующего и наших вооруженных сил. При этом трудоустроены в госучреждении, живёте на казённые деньги. Думаю, что руководству детского сада № 36 давно стоит заменить данного индивидуума на кандидатуру более адекватную, а вам, неуважаемый, пора познакомиться с товарищем майором и переехать в другую страну, где вы будете больше уважать власть, которая вас кормит», — пишет автор телеграм-канала.