В Крыму вводят ограничения на рыбалку

С 1 ноября этого года по 28 февраля 2025 года запрещено рыбачить на расстоянии менее 100 метров от берега. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по республике.

Запрет будет действовать:

• в акваториях грузового и пассажирского портов в Ялте;

• на участке вдоль ялтинской набережной имени Ленина до устья реки Водопадная и в акватории порта «Артек»;

• от центрального причала в Феодосии до причала у мыса Чумка;

• от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый;

• от мыса Меганом до мыса Пещерный.

На расстоянии более 100 метров от берега рыбу ловить разрешается.

Такие ограничения вводят для увеличения популяции морских жителей в Черном море.

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Анна Левина