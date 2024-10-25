В Крыму вводят ограничения на рыбалку

С 1 ноября этого года по 28 февраля 2025 года запрещено рыбачить на расстоянии менее 100 метров от берега. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по республике.
Запрет будет действовать:
• в акваториях грузового и пассажирского портов в Ялте;
• на участке вдоль ялтинской набережной имени Ленина до устья реки Водопадная и в акватории порта «Артек»;
• от центрального причала в Феодосии до причала у мыса Чумка;
• от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый;
• от мыса Меганом до мыса Пещерный.
На расстоянии более 100 метров от берега рыбу ловить разрешается.
Такие ограничения вводят для увеличения популяции морских жителей в Черном море.
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Анна Левина