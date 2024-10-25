Триколор на номерах машин в России станет обязательным

Депутат Госдумы Павел Крупник выразил недовольство тем, что ряд водителей (особенно на дорогих импортных машинах) ездят с номерами авто без триколора. К слову, такие номера официально не выдаются.

Это не патриотично, считает депутат и предлагает сделать обязательным наличие изображения российского триколора на государственных номерах автомобилей в России.

Госавтоинспекция ведет работу по внесению изменений в государственный стандарт, которая должна быть завершена до конца года. В настоящее время изображение флага на госномерах не является обязательным, хотя надпись «RUS» должна присутствовать.

Но в будущем триколор должен быть на всех номерах автомобилей в России.

Ранее говорилось, что Комитет Государственной Думы одобрил ко II чтению законопроект о лишении водительских прав за использование устройств, скрывающих или видоизменяющих регистрационные номера автомобилей.

Сейчас за такое нарушение грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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Кристина Ветер