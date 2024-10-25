Мужчина сядет на 9,5 лет за убийство друга своей матери

Прокурор города Севастополя Андрей Шевцов поддержал государственное обвинение по уголовному делу об убийстве.

Установлено, что 43-летний мужчина проживал в квартире на ул. Аксютина с матерью. В марте 2024 года, находясь дома, осужденный вступил в конфликт с ее 48-летним знакомым. Мужчина был недоволен отношениями матери с этим человеком. Тот просил прекратить употреблять спиртные напитки и найти работу. Испытывая неприязнь к другу своей матери, осужденный взял на кухне нож и нанес им удар в сердце потерпевшего. Мужчина скончался на месте преступления.

Суд назначил виновному 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск сына убитого мужчины о возмещении материального ущерба на общую сумму почти 600 тыс. рублей.

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Анна Левина