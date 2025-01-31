В Крыму встреча двух подруг закончилась убийством

В Нижнегорском районе после трагедии одна из подруг предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Как сообщает прокуратура Крыма, 17 ноября 2024 года в ходе конфликта 56-летняя жительница Нижнегорского района, будучи в гостях у пострадавшей, толкнула ее на кровать и задушила подушкой.

Женщину заключили под стражу.

После изучения дела прокурором оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщину задержали и отправили под стражу.

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Ольга Сурикова