МЧС России ежедневно обследуется более 955 километров берега Черного моря 

В акватории Черного моря: обследовано более 6 244 квадратных километров на предмет наличия мазута, за сутки — более 265 квадратных километров;

обработано сорбентом 50 195 квадратных метров;

всего собрано более 177 тыс. тонн;

на площадку временного хранения вывезено более 136 тыс. тонн.

В Крыму обследуют свыше 525 километров берега.

Очищено 204 километров берега, за сутки – около 7 километров. Всего собрано свыше 601 тонна загрязненного песка и грунта, за сутки – 22 тонны.

В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 611 тонн загрязненного песка и грунта.

Как сообщается в оперативной сводке правительства Севастополя, в течение 30 января волонтеры и сотрудники МЧС очищали береговую черту в районе СТ «Берег» на Северной стороне, на пляжах «Солнечный» и «Парк Победы».

За этот день загрязненный грунт не вывозили. За все время работ вывезено 609,864 тонны грунта.

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Ольга Сурикова