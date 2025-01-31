В  Севастополе проходит масштабная тренировка силовых структур

Подразделения территориальной обороны: СГУП «Отряд Севастополь», «БАРС-Севастополь» Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры Севастополя сегодня проводят плановые учения.
Цель этой масштабной тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.
Плановые учения проводятся в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны и Балаклавы.
Учения продолжатся в течение дня.
В правительстве Севастополя призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.