В Крыму возбудили дело против общественника за избиение советника главы Республики

Управление МВД Крыма возбудило уголовное дело после избиения местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции опросили потерпевшего, а также возможных свидетелей и очевидцев инцидента. По собранным полицейскими материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК России», – говорится в сообщении.

По данным Крыминформа, дело возбуждено против председателя региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, который подрался с советником главы Крыма Эрвином Мусаевым.

«3 октября в отдел полиции … обратился местный житель 1988 года рождения, который сообщил, что знакомый мужчина нанес ему телесные повреждения», – сообщили в МВД.

Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ольга Сурикова