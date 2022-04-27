В Сочи девочка погибла после нападения собак

Подросток приехала в Сочи на соревнования

В Сочи Следственным отделом СУ СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело после гибели 12-летней девочки в результате нападения овчарки. Об этом 27 апреля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что девочка с мамой приехала в Сочи из Саратовской области на детское первенство России по шахматам.

Вечером 26 апреля она прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, который по периметру был огорожен забором лишь с трех сторон. На данном участке местный житель содержал крупных собак породы овчарка, где они могли свободно перемещаться, без присмотра. В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения.

Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

Напомним, в Севастополе неоднократно местные жители жаловались на нападение бродячих собак.

Фото: chessking.com