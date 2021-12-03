В Балаклаве обнаружен труп младенца в мусорном контейнере

Родителей устанавливают

В Севастополе 3 декабря около 11:30 в мусорном контейнере обнаружен труп младенца. Прокуратурой города организована проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело обнаружено в контейнере по улице Новикова.

«В настоящее время следственными органами проводятся следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего и личности родителей младенца. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены в прокуратуре на контроль», — сообщили в пресс-службе.

Ольга Сурикова