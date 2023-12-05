В Тайгане снова откусили фалангу пальца

В сафари-парке «Тайган» медведь откусил фалангу пальца посетительнице, которая кормила животное соломкой не по правилам.

Об этом сообщает канал Mash на волне.

Как сообщают авторы канала, Оксана сперва кормила медведя через специальную трубу, но медведь протянул лапу, и женщина не устояла: дала ему соломку.

Зверь обхватил руку и укусил ее. Как итог — травматическая ампутация ногтевой фаланги, Оксана ходит к врачам, пьёт антибиотики и колет лекарства от бешенства.

К парку претензий не имеет, понимает, что нарушила технику безопасности.

Напомним, в парке-львов «Тайган» пострадал ребенок от хищного животного, и снова от неосмотрительности родителей. О произошедшем рассказал директор зоопарка Олег Зубков.