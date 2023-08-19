В Крыму трехлетний ребенок выпал из окна

Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Симферополе, он получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
ЧП произошло 17 августа. Малыш выпал со второго этажа многоэтажного дома по улице Фрунзе в Симферополе.
«Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, где в настоящее время находится», — рассказали в надзорном ведомстве.
По данному факту по поручению прокурора Крыма организована прокурорская проверка.
В ее ходе прокуратура намерена установить причины произошедшего и дать оценку действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего.
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Ольга Сурикова