Развожаев рассказал о причинах роста цен на топливо

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что в нашем регионе могут возникать перебои с топливом из-за того, что его на полуостров поставляют морским транспортом, а также можно ли каким-то образом снизить цену на бензин.

Любой шторм, ограничения на хождения морского транспорта нарушают график поставок топлива. Сейчас, по его словам, направлено в адрес Минэнерго России, Минтранса России обращение о необходимости увеличения пропускной способности паромной переправы, при необходимости привлечения частных судов.

На данный момент, подчеркнул глава города, в Севастополе перебоев с топливом нет.

Что касается цен на бензин, то региональные власти не имеют полномочий влиять на его стоимость. Поставку топлива в розничные сети АЗС основные нефтетрейдеры Севастополя осуществляют через закупку всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По поручению губернатора ежедневно идет мониторинг цен и запаса топлива по основным нефтетрейдерам Севастополя ООО «ТД Крым-Оил» (сеть заправок TES) и ООО «Крым Ойл» (сеть заправок ATAN).

Также дано поручение горхозу отправить ходатайство в ФАС об анализе цен на топливо в Севастополе и о запросе на проведение проверки в пределах компетенции обоснованности роста цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на сетях АЗС города.

Развожает добавил, что ФАС в данный момент работу такую ведет, о ходе расследования информация не публикуется, чтобы не повлиять на исход рассмотрений.

Далее он рассказал об экономических причинах роста цен на топливо.

По его информации, за месяц биржевая стоимость АИ-95 выросла примерно на 4,3%, а с начала лета — на 12,6%.

«Высокий спрос, отказ мониторингового комитета ОПЕК+ (международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть) менять квоты на добычу нефти (сокращение добычи нефти приводит к повышению цен), а также корректировка демпфера (механизм выплат нефтеперерабатывающим заводам из бюджета части разницы между экспортными и установленными государством индикативными ценами на топливо при его поставках на внутренний рынок) путем снижения вдвое», — написал глава региона.

К росту цены на бензин, добавил он, приводит дорожающая нефть (экспортные цены на нефть Urals за три месяца выросли примерно на 10%).

«Минэнерго, ФАС, Минфин РФ работают над решением этой проблемы. Так Правительством РФ для снижения роста цен принято постановление от 01.08.2023 № 1244 об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов на бирже: для бензина с нынешних 12% до 13% от производства, для дизтоплива — с 8,5% до 9,5%. Прогнозируется, что это должно помочь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке бензина и дизеля», — заключил Развожаев.

Ольга Сурикова