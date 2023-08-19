В Севастополе простились с работником 35-я береговой батареи, погибшим под Херсоном

В Севастополе простились с гвардии рядовым Максимом Владимировичем Титовым. Он родился и вырос в городе-герое.

Окончил школу №49 в Гагаринском районе, затем в 2013 году — морскую академию им. Ф.Ф. Ушакова.

Работал на судах торгового флота, между рейсами — в Музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя «35–я береговая батарея».

В сентябре 2022 года был призван по мобилизации, после подготовки службу проходил в бригаде береговой обороны на Херсонском направлении.

Максим Владимирович погиб возле п. Великая Кардашинка Херсонской области, мужественно выполняя задачи специальной военной операции.

«Будем помнить нашего героя!»— написал губернатор Михаил Развожаев.