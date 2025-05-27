В Германии отказались от слов о дальнобойном оружие для Украины

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг заявления о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине.

На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что «никаких новых соглашений, выходящих за рамки прежней политики, не было».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что со стороны Германии, Великобритании, Франции и США «больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие». Клингбайль заявил, что относительно позиции Берлина это не так.

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Ольга Сурикова