В Крыму снова нашли некачественную молочку

28 марта 2025 года Россельхознадзор проверил молочные продукты в магазине Симферополя. В лаборатории Крыма 2 и 9 апреля выявили проблемы: в ряженке «Честный выбор» (ОАО «Молзавод Мясниковский», Ростовская область) нашли лишние дрожжи и плесень, опасные для здоровья. В масле «Традиционное» (ООО «Лав Продукт», Московская область) обнаружили растительные масла, что говорит о подделке.

Магазину велели убрать продукты с прилавков и вернуть производителям. О нарушениях сообщили в Роспотребнадзор и Комиссию по борьбе с незаконной продукцией.

Напомним, Роспотребнадзор нашел в продукции Великолукского мясокомбината добавку, вызывающую рак. Это так называемый «мясной клей». Его используют для снижения стоимости продукции. Фермент изменяет структуру белков и склеивает их молекулы. В организме вещество «склеивает» кишечник, меняет ДНК клеток, провоцирует болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также повышает риск развития рака.

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Дмитрий Островский

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