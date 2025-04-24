В продукции Великолукского мясокомбината снова обнаружен «мясной клей»

Роспотребнадзор вновь нашел в продукции Великолукского мясокомбината добавку, вызывающую рак. Это так называемый «мясной клей». Его используют для снижения стоимости продукции. Фермент изменяет структуру белков и склеивает их молекулы. В организме вещество «склеивает» кишечник, меняет ДНК клеток, провоцирует болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также повышает риск развития рака.

Напомним, ранее «мясной клей» уже несколько раз находили в колбасе и сосисках Великолукского мясокомбината, в том числе, выпускаемых под брендом «Детям».