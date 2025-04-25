Детали инцидента с гранатой в школе Севастополя: один ребёнок госпитализирован

После взрыва страйкбольной гранаты в школе «Экотех+» госпитализирован один из четырёх пострадавших школьников. Об этом сообщила главный врач городской больницы №5 Наталья Шайнер. Второй ребёнок после обследования отпущен домой на амбулаторное лечение. Угрозы жизни нет.

По словам директора школы Юлии Столпук, всё произошло во время конкурса инсценированной песни в актовом зале. Один из шестиклассников принёс на мероприятие страйкбольную гранату, второй — выдернул чеку. Граната сработала: произошёл громкий хлопок и выброс дыма. Испугались в основном дети, сидевшие рядом.

После осмотра пострадавших врачами было принято решение продолжить учебный день в обычном режиме. Руководство школы направило родителям официальное сообщение с призывом не поддаваться панике. Полиция проводит проверку, с двумя школьниками, устроившими «шутку», работают правоохранители.

Дмитрий Островский

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