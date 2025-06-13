В Крыму сбиты 70 украинских беспилотников — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 125 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночное время с 12 на 13 июня. Наибольшее количество дронов было сбито в Крыму — 70 БПЛА.

Также, согласно сообщению Минобороны, дроны были уничтожены над несколькими регионами России:

70 — над территорией Республики Крым;

15 — в Орловской области;

11 — в Курской области;

11 — в Саратовской области;

9 — в Белгородской области;

7 — над акваторией Черного моря;

по 1 — в Брянской и Воронежской областях.

Средства ПВО действовали в период с 21:45 до 05:25 по московскому времени. Информации о возможных повреждениях или жертвах не поступало.

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Дмитрий Островский

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