В Крыму сбиты 70 украинских беспилотников — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 125 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночное время с 12 на 13 июня. Наибольшее количество дронов было сбито в Крыму — 70 БПЛА.
Также, согласно сообщению Минобороны, дроны были уничтожены над несколькими регионами России:
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70 — над территорией Республики Крым;
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15 — в Орловской области;
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11 — в Курской области;
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11 — в Саратовской области;
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9 — в Белгородской области;
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7 — над акваторией Черного моря;
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по 1 — в Брянской и Воронежской областях.
Средства ПВО действовали в период с 21:45 до 05:25 по московскому времени. Информации о возможных повреждениях или жертвах не поступало.
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Дмитрий Островский