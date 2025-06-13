Балкон на Ленина раскрасили в голубой — власти обещают проверку

Губернатор Михаил Развожаев поручил зафиксировать возможную порчу объекта культурного наследия на улице Ленина, 50. Поводом стала окраска одного из балконов жилого дома в ярко-голубой цвет. По словам губернатора, работы не были согласованы с Севнаследием, что нарушает требования охраны памятников архитектуры.

Дом на улице Ленина, 50 входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения, и любые изменения фасада требуют официального согласования. Развожаев назвал ситуацию «провокацией» и пообещал, что собственники понесут ответственность, если оперативно не приведут балкон в надлежащее состояние.

Между тем, подписчики нашего канала сообщают, что голубая краска может быть временным этапом ремонта — акриловой гидроизоляцией, которую наносят перед нанесением финишного покрытия. Также жители обращают внимание на наличие трещин на конструкции, которые могли побудить владельцев провести работы по защите бетона от влаги.

По нормативам, акриловая гидроизоляция может служить основой под акриловую или полиуретановую краску, если соблюдена технология нанесения. Однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.

Ожидается, что в ближайшее время будет проведена проверка, после которой станет ясно, было ли в действиях собственников нарушение законодательства.

Напомним, в Севастополе в сентябре пройдут выборы губернатора.

Дмитрий Островский

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