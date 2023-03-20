В Крыму пьяный водитель сбил 5 человек

В Нижнегорском районе районе Крыма вечером 18 марта нетрезвый водитель сбил пятерых пешеходов, троих из которых — дети.

В селе Емельяновка на ул. Центральная водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107 сбил пешеходов, которые двигались по краю проезжей части. В результате ДТП пострадали пешеходы, среди которых родители и трое малолетних детей, все сейчас в больнице.

По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

Напомним, в Севастополе виновнику ДТП, в котором погибла пожилая женщина, грозит до 12 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова