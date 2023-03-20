Севастопольцы ждут ответ на вопрос, как попасть в школу искусств в Херсонесе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал вопросы, поступающие после открытия школы искусств в Херсонесе, на котором присутствовал и президент Владимир Путин.

Одним из часто задаваемых губернатору вопросов от севастопольцев стал: «Как туда попасть?»

«Что касается того, как детям попасть в школу искусств. Говорил неоднократно, повторю: как только закончим процесс передачи здания школы, расскажем о процессе зачисления, который будет максимально открытым и понятным.

В школе будут бюджетные места и дополнительные платные услуги», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что доложил президенту о планах привести в порядок фасады жилых домов по соседству в ходе следующего этапа благоустройства территории вокруг «Нового Херсонеса».

А для тех, кто хочет просто посмотреть на новое здание центра искусств, ориентир: жилой дом по улице Надежды Островской 10А. Территория вокруг школы искусств благоустроена, появился небольшой сквер, где есть детская площадка, прогулочные дорожки, лавочки, парковка.

Губернатор порекомендовал всем приехать посмотреть на новый объект во всей красе, а вечером на комплексе включается подсветка — выглядят здания очень красиво.

Ольга Сурикова