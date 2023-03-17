В Севастополе виновнику ДТП, в котором погибла женщина, грозит до 12 лет колонии

В Севастополе виновнику ДТП, в котором погибла пожилая женщина, грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского УМВД.

ДТП произошло в вечернее время суток напротив дома № 7 по улице Бориса Михайлова. По версии следствия, 38-летний водитель не предоставил преимущество в движении пенсионерке, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

Женщину экстренно госпитализировали, но от полученных травм она скончалась.

Оказалось еще, что водитель был в состоянии опьянения. Его заключили под домашний арест.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением рассматриваются в суде. Виновнику грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе ночью был сбит человек на дороге Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья.

Ольга Сурикова