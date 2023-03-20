В Симферополе неизвестные попытались подорвать газопровод

В Симферополе в ночь на 20 марта неизвестные попытались подорвать газопровод. Mash пишет, что в результате подрыва небольшие повреждения получила труба.

При этом уточняется, что газоснабжение не прекращалось, никто не пострадал. Источник «РИА Новости» сообщил, что причастные к происшествию лица устанавливаются. На месте осталась 70-сантиметровая воронка. «Предварительно, у трубопровода заложили взрывчатку мощностью 200 г тротила», — добавил источник.

«Произошла попытка повреждения газопровода [в Симферополе], устанавливаются лица, причастные к данному происшествию», — сообщил источник «РИА Новости». По его словам, инцидент произошел в воскресенье в 21:30 мск.

Ольга Сурикова