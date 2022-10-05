В Севастополе нет рычагов для борьбы с многоквартирными домами на землях ИЖС

Отсутствие в Севастополе утвержденных правил землепользования и застройки и прочей документации по планировке территорий лишает Севгосстройнадзор рычагов влияния на застройщиков, которые возводят многоквартирные дома на землях ИЖС.

Данная проблема обсуждалась сегодня, 5 октября, в ходе сессии Заксобрания Севастополя. В своем отчете за 2020-2021 года по региональному строительному контролю и.о. начальника управления государственного строительного надзора и экспертизы Дмитрий Клименко подчеркнул, что его ведомство в прошлом году столкнулось с рядом вызовов.

Один из них это отсутствие необходимых специалистов, когда возникает необходимость в экспертной оценке качества выполняемых строительных работ и получении экспертного заключения по капитального объекту, который имеет признаки самовольного строительства.

Он подчеркнул, что в Севастопольских вузах таких специалистов не готовят и нет возможности и соответствующей базы для сотрудников Севстройнадзора пройти повышение квалификации.

Как правило, экспертная оценка нужна для судебных тяжб. Для решения данной проблемы он предложил создать ГБУ «Инспекция строительно-технической экспертизы Севастополя», подведомственную Севгосстройнадзору либо в рамках госпрограммы получить финансирование на привлечение сторонних организаций для этих целей.

Однако самой обсуждаемой темой стала невозможность остановить строительство дома, который имеет все признаки многоквартирного на землях ИЖС.

Клименко пояснил, что законодательством не запрещено строить трехэтажные дома на землях ИЖС и реализовывать там доли. Есть только запрет на разделение дома на отдельные объекты. Сейчас отсутствует обязательство для застройщика получать какие-либо разрешительные документы на строительство или реконструкцию объектов ИЖС и приравненных к этой категории. Собственник участка обязан лишь уведомить департамент архитектуры о начале таких работ. Но даже за неподачу такого уведомления нет наказания.

«Не представляется возможным собрать полную доказательную базу создания многоквартирного жилого дома с количеством надземных этажей 3 до момента регистрации двух и более квартир. Только экспертное заключение может дать основание суду полагать, что этот объект действительно является многоквартирным», — пояснил чиновник.

Он акцентировал внимание на том, что первопричиной возникших пробелов в законодательстве стало отсутствие в Севастополе утвержденных ПЗЗ, а также есть районы города, где не утверждена документация по планировке территорий. Поэтому в 2021 году в ходе внеплановых проверок не представилась возможность оценить соответствие параметров строительных объектов предельным параметрам разрешенного строительства, установленными этими показателями.

А в этом году добавился запрет правительства России на внеплановые проверки.

«В 22 году, к сожалению, принято в целях снижения давления на бизнес постановление правительства РФ, которое запрещает проводить внеплановые проверки без угрозы жизни. Нас лишили возможности составлять акты по результатам проверок и направлять необходимые документы с уведомлением о самовольном строительстве на комиссию городского хозяйства», — уточнил докладчик.

На уточняющие вопросы депутатов, как можно все-таки остановить строительство такого дома и поможет ли ли ужесточение штрафов, он еще раз отметил, что штрафы в данном случае даже не предусмотрены, так как на выполнение индивидуального строительства разрешение не требуется. Можно только обеспечительными мерами останавливать.

Клименко рассказал, что на следующую сессию его управлением совместно с ДГХ подготовлены изменения в законодательство, которым Севгосстройнадзору будет позволено направлять на комиссию акты обследования, а не проверок.

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Ольга Сурикова