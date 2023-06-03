В Крыму пришлось спасать мужчину с крыши полузатонувшего джипа

В Крыму мужчина не рассчитал глубину на переправе через реку Альма и едва не утонул в бурном потоке. Спасательная операция проходила ночью в Симферопольском районе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, просьба о помощи поступила оперативному дежурному в начале двенадцатого ночи.

По прибытии на место в речном потоке, бурном и полноводном после прошедших дождей, спасатели действительно обнаружили полузатонувший «Ниссан Патрол» с водителем, сидевшим на крыше своего внедорожника.

Выяснилось, что экстремал, пытаясь переехать реку вброд, не справился с управлением. В итоге машина попала в обводнённую промоину и застряла посреди реки.

Сотрудники «КРЫМ-СПАСа» в гидрокостюмах и с помощью альпинистского снаряжения добрались до автомобиля, сняли с крыши мужчину и эвакуировали его на берег. Помощь медиков ему не понадобилась.

«Вся операция длилась более четырех часов. Работы осложнялись темным временем суток, сильным течением воды и глубиной 1,2-1,5 м», — отметили в ведомстве.

Ольга Сурикова